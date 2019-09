Flyttar grensene, men Halfdan blir

New Articles

Måndag røysta snart 93 år gamle Halfdan Lødemel i Hornindal for første gong ved kommunevalet i nye Volda kommune. Og for første gong i fylkestingsvalet i Møre og Romsdal, og for første gong ved kyrkjevalet i Møre bispedøme.

Hemmeleg val

– Det blir eit spanande val, seier Halfdan. Sjølv om han blir 93 år 28. september, så er han omstillingsdyktig og har plukka seg ut dei han vil røyste på. Men kven som får røysta hans, vil han ikkje ut med. – Eg har tidlegare røysta både på Kristeleg folkeparti og Høgre. Kven det vart no, vil eg ikkje røpe, legg han løyndomsfullt til. Flytta grenser Den første utgåva av Hornindal kommune som Halfdan røysta i, omfatta også fleire av bygdene rundt Hornindalsvatnet som frå 1965 gjekk til Eid kommune. Resten av Hornindal vart frå same tid ein del av Stryn kommune. Dette var det mange hønndøler som ikkje likte. Det gjorde heller ikkje Halfdan Lødemel. Og etter 12 år, i 1977, fekk dei viljen sin: Hornindal vart igjen eiga kommune – minus dei bygdene som allereie hadde valt å gå til Eid.

Eigen sjukeheim

– Det fungerte ikkje så bra saman med Stryn. Som eigen kommune igjen fekk vi mellom anna både bygd sjukeheim og kommunehuset Smia, forklarer han.

Men det stoppar ikkje der. For fjerde gong, og slett ikkje utan motstand, skal kommunegrensa igjen endrast. Frå 1. januar skal Hornindal skifte frå Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal, og bli ein del av Volda kommune. – Denne gongen har ikkje Halfdan engasjert seg noko særleg i grenseendringane: – Nei, eg har ikkje det. Det er vel kanskje rett når dei seier at Hornindal treng å slå seg saman med nokon, at vi blir for små åleine. Men samtidig synest eg det er synd at ikkje Stryn også vert med og går saman med Volda, legg han til.

Røynd sjåfør

I store delar av at sitt yrkesaktive liv var Halfdan sjåfør. Difor er ny fylkesveg 60 ei hjartesak for han. Det håper han den også er for politikarane som no blir valt inn: – Fylkesvegen må bli betre enn den er i dag, det er det ikkje tvil om, slår han fast.

Sjølv slutta han å køyre bil som 91-åring. Då vart synet for dårleg. – Kva er elles viktige saker no som Hornindal blir ein del av Volda? – At vi får behalde arbeidsplassane og tilboda som i dag. Det er også viktig å kjempe for sjukehuset i Volda, legg han til.