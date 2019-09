Omformar på Oppheim ute av drift

New Articles

- Omformaren til Radio Stryn FM 105,9 på Oppheim er ute av drift av tekniske årsaker, og vi er igong med feilsøking. Det ser dessverre ikkje ut til at den vil vere operativ igjen før tidlegast ut i neste veke. Dette betyr at FM 105,9 er ute av drift for Loen, Olden-området og at Oldedalen ikkje har radiodekning frå Radio Stryn i det heile. Radio Stryn har ein annen sendar på FM 104,8 som dekkjer store delar av Loen og Olden sentrum. Den virkar veldig fint, seier ansvarleg for Radio Stryn, Ove Aarskog.