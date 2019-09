Sp og KrF, Astrid, Per og Kari

New Articles

Kommunikasjon og forhandlingar er både krevjande og utfordrande.

Kvar part er opptekne av å kome fram til best mogeleg resultat, for eige parti, men også for felles saker.

Dersom de kjende dykk pressa i forhandlingane, er ikkje det eit godt utgangspunkt for å kome til semje, men vårt utgangspunkt var at i desse forhandlingane skulle vi gå steg for steg og løyse dei utfordringane som måtte ligge der.

Ei av utfordringane vart sjølvsagt den skeive kjønnsbalansen, - som også pregar eit samla kommunestyre. Dette er både beklageleg og lite ønskjeleg og vi håpar vi kan gjere ein felles innsats for å rette på det ein annan gong.

Vi vil gratulere dykk med posisjonar og verv og så håpar vi på eit godt samarbeid vidare.

Stryn Ap reknar med at der ligg mange saker framfor oss i kommunestyret der vi kan finne fram til konstruktiv semje.

Haldor Hove

Stryn Arbeidarparti