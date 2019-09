Ein person i arresten

New Articles

Ein person måtte tilbringe natta i arresten natt til laurdag. Vedkomande blir meld for ordensforstyrring, opplyser politiet.

Ein person vart også meld for ordensforstyrring natt til søndag, og ein person vert meld for kroppskrenking same kveld. Situasjonen førte ikkje til skade på fornærma.

Tre personar fekk påbod om å forlate Stryn sentrum, og etterkom påbådet.

- Oppsummert må vi seie at ting gjekk veldig greitt føre seg under Oktobefest-helga, seier tenestestadleiar ved Politiet i Stryn, politioverbetjent Vidar Stavik, til Fjordingen.