New Articles

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru søndag kveld.

Tre førarar måtte rydde i frontruta før vidare køyring, to førarar måtte sikre lasta betre før vidare køyring, fem førarar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletidsregelverket og ein førar fekk gebyr for manglande vognkort, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.