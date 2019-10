New Articles

Ein sjåfør vart meld for brot på køyre- og kviletida i ein kontroll ved Kjøs bru måndag.

To sjåførar fekk gebyr for ikkje å ha med vognkort, og tre sjåførar fekk advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida. Ein sjåfør som køyrde farleg gods hadde ikkje godkjent brannslokkarane sine, og fekk pålegg om å utbetre dette melder Statens vegvesen.