Stig Olav Lødemel ufrivilig inn i formannskapet

- Ettersom det var forhandlingar mellom partia heilt opp mot det konstituerande kommunestyremøtet, hadde eg ein avtale med Odd A. Folkestad (Voldalista) om at han skulle sende meg ei tekstmelding dersom dei gjekk inn for Sølvi Dimmen som ordførar. På grunn av min jobbsituasjon som sjølvstendig næringsdrivande, er ikkje det foreinleg med å reise i formannskapsmøter annakvar veke, i tillegg til andre møte eg må reise i som kommunestyremedlem. Det vil råke firmaet alt for hardt. Difor var avtalen at Jan Heltne skulle ha formannskapsplassen dersom eg ikkje vart vald som ordførar, forklarer Lødemel.