Trur dei finn årsaka til hundesjukdommen

New Articles

Forskar og veterinær Hannah Joan Jørgensen, som leiar arbeidet med å finne årsaka til sjukdomsutbrotet blant hundar, trur dei vil kome til botns i det.

– Vi har no slutta å registrere sjuke hundar og ta prøvar frå dei, seier Jørgensen, som er forskar og veterinær på Veterinærinstituttet på Adamstuen i Oslo, til avisa Fædrelandsvennen.

Ho leier arbeidet med å finne årsaka til den ukjente hudsjukdommen som herja i Norge i august og september.

Jørgensen seier at bakterien Providencia alcalifaciens er funnen hos veldig mange av dei sjuke hundane. Ho opplyser at dei har lagt planar for korleis dei kan finne ut om bakterien er årsaka til sjukdommen åleine.

– Eg trur vi kjem til botns i dette. Men ikkje før jul, og kanskje ikkje før neste jul heller, svarar ho når avisa spør om ho trur dei finn ut av det.

Det vart registrert 207 hundar med blodig diaré før dei stansa registreringa. Det blir anslått at 40 hundar døydde av sjukdommen.

(©NPK)