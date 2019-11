12.000 hjerneslag i Norge kvart år

New Articles

I fleire år har Norsk nevrologisk forening markert veke 47 som Hjerneveka. I denne veka er det spesiell fokus på hjerna og hjernesjukdom, mellom anna er det foredrag og anna informasjonsarbeid over store delar av landet. Hjerneslag er ein av desse sjukdomstilstandane. Kvart år er det om lag 12.000 hjerneslag i Noreg, og er den hyppigaste årsaken til erverva funksjonshemming. Hjerneslag er dessverre også den tredje vanlegaste dødsårsaken her i landet.

LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet har sendt ei oppfordring til alle kommunar, videregåande skular, høgskular og eit antall bedrifter i Sogn og Fjordane om å setje Helsedirektoratets kampanjeplakat Prate, Smile, Løfte på informasjonstavler i Hjerneveka. Målet vårt er å bidra til at desse viktige hovudsymptoma blir kjent slik at hjerneslag vert oppdaga og rett behandling kan settes i gang i tide!

At rett behandling i tide er ei god investering er utvilsamt!

I Noreg er det, ifølge statistikken, 50.000 menneske i alle aldrar som lever med gjennomgått hjerneslag. Kvar av desse har eit antall pårørande, kor mange som føler dei er råka av et hjerneslag er umulig å seie - pårørande er meir enn ektefelle, barn, mor eller far, det kan være venner, kolleger eller naboar. Konsekvensane av eit hjerneslag varierer, men det som er felles for alle tilfelle er at tapslista er stor, både for den slagramma og for de pårørande: fysisk, sosialt, økonomisk, kognitivt……. det er berre å fylle ut!

Når det er vanskeleg å Prate, Smile eller Løfte armane skal ein ringe 113. Kvart sekund tel

Det er mulig å gjere noko med dette! Det er derfor Helsedirektoratet i fleire år har gjennomført kampanjen Prate, Smile, Løfte, som peiker på hovudsymptoma ved hjerneslag, og at når det er vanskeleg å Prate, Smile eller Løfte armane skal ein ringe 113. Kvart sekund tel.

Vert hjerneslaget oppdaga i tide og ein får behandling kan lista over konsekvensane gjerast kortare!

Om det plutseleg er vanskeleg å Prate, Smile eller Løfte armane. Det kan vere hjerneslag. Ring 113, kvart sekund tel!

Nils Espen Lilleheim, LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet

Jan Tore Odd, leiar i fylkesutvalet, LHL Sogn og Fjordane