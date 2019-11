Bø-brørne halvminuttet bak Fourcade

New Articles

Medan Johannes Thingens Bø skaut seg ut av tetkampen med tre strafferundar på dei første to standplassbesøka på dagens fellesstart, skaut storebror Tarjei feilfritt og låg i tetkvartetten inn til tredje standplassbesøk. Dette blant anna saman med Martin Fourcade.

Der var det derimot berre franskmannen som klarte å fylle, medan Bø og dei andre måtte ut i ein strafferunde. Luka ut frå tredje skyting vaks til kring halvminuttet før den avgjerande sisteskytinga. Med ein bom til Fourcade opna det seg for Bø og Johannes Dale på dei to næraste plassane, men to bom førte stryningen bakover til 9. plass ut på siste runde. Og med betre utteljing på dei siste to standplassbesøka for bror Johannes, vart det plutseleg jamt mellom brørne på den siste sløyfa.

I mål vart det til slutt veslebror Johannes som nok ein gong vart best av løparane frå Bøabakkane. Han vart nummer seks, kring fem sekund føre Tarjei på sjuandeplass. Dei var 24 og 29 sekund bak ein Fourcade som kan virke å bli meir farleg denne sesongen. Guigonnat vart nummer to og Endre Stømsheim nummer tre.

- Eg såg han bomma og tenkte eg hadde mulegheiter. Men så bomma eg og, og då snudde det, sa Tarjei til NRK etter løpet. Han er i det store nøgd med søndagens renn.

- Feelingen var veldig bra til siste skotet eigentleg. Følte meg betre i dag, i går var eg heilt i koma. Lurte nesten på om ein i det heile hadde trent, spøka Tarjei til NRK.