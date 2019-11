– Ser lyst ut for nynorsken i det nye norskfaget

New Articles

– Nynorsken får ein god posisjon i det nye norskfaget. Då ein vedtok å slanke læreplanen, kunne ein ha vore uroleg for at nynorsken skulle stå lagleg til for hogg, men nynorsken har kome styrkt ut, seier norsklektor Tor Egil Furevikstrand til Nynorsk pressekontor.