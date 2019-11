Vestland ønskjer anbod på pensjon

New Articles

– Sidan Storebrand først kom på bana etter intensjonskunngjeringa vår, klarer vi ikkje å gjennomføre ei ny anbodsrunde innan 1. januar 2020. Planen er difor å forlenge noverande avtale med KLP i eitt år, samtidig med at vi førebur å gjennomføre ein full anbodskonkurranse, skriv fylkesrådmann Rune Haugsdal i Vestland i ein e-post til Kommunal Rapport.

Haugsdal opplyser òg at det blir jobba med å få på plass ein meklar for oppdraget, i tillegg til at «det er dialog med Storebrand for å få aksept for ei slik løysing».