Dei nasjonale turistvegane her i landet trekkjer ikkje berre til seg fleire reisande og turistar, men vegane og arkitekturen vekkjer òg interesse i filmbransjen utanfor landegrensene.

– Nasjonale turistvegar gjer Norge interessant for filmbransjen. Dei vert mykje brukte i profileringsarbeidet overfor internasjonale filmskaparar, fortel leiar for Vestnorsk filmkommisjon, Sigmund Elias Holm.

(NPK)