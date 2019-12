Har tatt ned lyktestolpar i Olden sentrum

New Articles

Lyktestolpane i Olden sentrum, frå Coop-butikken til Bunnpris, skal vere montert ned saman med julepynten tysdag. Sentrumsgata i Olden er no heilt mørklagt.

- Dette skjer heilt utan forvarsel. Vi har ringt kommunen om dette og dei kjenner ikkje til at dette har blitt gjort, seier leiar for kontaktutvalet for Olden og Oldedalen, Ketil Finsås Hansen.

Tilsynelatande skal lyktestolpane bytast ut då seks nye lyktestolpar ligg bunden saman i sentrum.

- Om dei skal bytast ut, så er jo tidspunktet hårreisande. Det er bekmørkt i sentrum no på den mørkaste tida på året, seier Finsås Hansen som peikar på at det lyset er gått fleire stadar i sentrum i samband med dette.

Han fortel vidare at det var gjort ein stor dugnadsjobb med å dekorere sentrum til jul. Julestjernene og pynten vart teke ned og levert inn på Bunnpris.

- Tid, penger og ressursar har gått med til dekorering av julegata. Det var 9. Klasse som har stått for pynting av gata i år, seier han.

Olden skule har no gått ut med varsel til foreldra om at sentrum er utan gatelys når ungene skal til skulen onsdag.

- Det er veldig mørkt i sentrum no, så vi har oppmoda om at alle må ha på seg refleksvestar framover, seier inspektør ved Olden Skule, Terje Raftevold til Fjordingen.

Statens vegvesen fortel tysdag kveld at lyktestoplane er montert ned grunna ein skada kabel i bakken.

- Om lag 250 meter med lys er no ute. Vi vil innatt delstrekningar så snart det let seg gjeren og skiftar armatur samstundes så vert det nytt og betre lys når vi er ferdige. Beklageleg at dette skjer akkurat no men samstundes viktig at vi blir ferdige før vinteren, seier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Svenn Egil Finden til Fjordingen.

Når kan ein forvente at det er lys i Olden sentrum igjen?

- Det veit eg ikkje. Eg må sjekke dette opp, seier Finden.