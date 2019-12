New Articles

Lågare mjølkevolum og meir feittinnhald i mjølka gjer at Tine Råvare styrer mot eit underskot på 28 millionar kroner. Tine varslar no eit kutt i mjølkeprisen frå nyttår.

Bøndene får meir betalt dersom feittinnhaldet i mjølka er høgt. På grunn av høgare feittinnhald enn venta, har det blitt betalt ut meir i tillegg enn det prognosane for 2019 spådde, skriv Nationen.

Basisprisen for mjølk går dermed ned frå 4,39 kroner per liter til 4,37 kroner per liter. Endringa tek til å gjelde frå nyttår.