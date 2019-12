Kjøper hotell Geiranger

New Articles

Hege Sævik Rabben frå Havila Holding vert styreleiar i det nye selskapet. I ei pressemelding seier ho dette var ei moglegheit dei måtte gripe.

- Det er ikkje ofte ein får sjansen til å ta over eit veldrive hotell med ein sunn økonomi som attpåtil ligg midt i eit turistmål som Geiranger, seier ho.

Sævik Rabben seier dei frå før har ein god reiselivsakse mellom Fosnavåg, Ørsta og Hornindal der dei kan tilby fjell, fjord og fjøre.

- Med kjøpet av hotellet i Geiranger styrkar vi denne aksen og forventar å oppnå gode synergiar mellom hotella noko som vil vere positivt både for dei besøkande og hotelldrifta.

Viktig brikke i Havila-satsing

Reiselivssjef i Havila Hotels AS, Gunther Dahler, seier dei tek over eit hotell som både har god lønsemd og god marknadsposisjon, og at dei ønskjer å bygge vidare på det familien Haldorsen har bygd opp.

- På sikt er det eit mål å utvide drifta og forlenge sesongen i begge endar, men det vil verte gjort gradvis ut frå erfaringane vi gjer oss.

Havila Hotels eig frå før Hotel Ivar Aasen i Ørsta, Havila Hotel Raftevold i Hornindal og 45 prosent i Thon Hotel Fosnavåg.