Blir ny ansvarleg redaktør av Nynorsk pressekontor

Fardal kjem frå stillinga som ansvarleg redaktør i Sogn Avis.

– Sogn Avis er ei av dei fremste nynorske lokalavisene i landet, og vart kåra til Årets lokalavis i 2015. Fardal har som ansvarleg redaktør sidan 2006 ein stor del av æra for dette. Samstundes har han halde den utøvande journalistikken ved like, og fekk i 2017 Landslaget for lokalaviser sin journalistpris, går det fram av pressemeldinga.

Styret tilsette fredag Fardal som ny ansvarleg redaktør og dagleg leiar i NPK. Han tek over etter Karoline Riise Kristiansen, som blir språksjef i NRK.

Hetland legg til at Fardal som mangeårig leiar av Vestafjelske Redaktørforening har eit stort nettverk blant mediefolk i kjerneområdet til Nynorsk pressekontor, og god innsikt i kva utfordringar lokalavisene står overfor.

– Nynorsk pressekontor har vore inne i ei svært positiv utvikling dei siste åra, og vi trur Fardal vil vere ein energisk pådrivar for vidare framgang og fornying, seier Hetland.

Viktig journalistikk på nynorsk

NPK har som si fremste oppgåve å styrkje nynorsken i pressa og nyheitsbyrået leverer i dag nyheitsstoff på nynorsk til om lag 40 aviser som publiserer på nynorsk eller begge språk.

– Når du er oppteken av viktig journalistikk på nynorsk, er det vanskeleg å finna ein meir spennande stad å vere enn NPK. Dette er eit oppdrag eg er verkeleg glad for å få og som eg ser fram til å gå laus på, seier Jan Inge Fardal sjølv om tilsetjinga.

Nynorsk pressekontor har sidan 2007 hatt ein samarbeidsavtale med NTB om drift av redaksjonen NPK, og sit samlokalisert med NTB i Hamnelageret i Oslo. Slik blir og Fardal ein del av redaktørkollegiet i NTB, som redaktør i NPK.

– Vi er strålande fornøgd med å få ein redaktør til NPK direkte frå kjerneområdet til nynorskavisene og kundegruppa til NPK. Jan Inge er ein røynd lokalavisredaktør vi er glade for å få inn i redaktørgruppa i NTB, seier sjefredaktør og adm.dir i NTB, Mads Yngve Storvik.

Fram til Fardal er på plass er det Kirsten Offerdal som er konstituert som redaktør for NPK.