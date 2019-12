Nytt system skal hjelpe brannvesenet

New Articles

Systemet blei først testa ut av Bergen brannvesen. Erfaringane var så positive at det no er tatt i bruk også i resten av landet. Sist ut var brannvesenet i Florø.

– Eit bilete seier meir enn 1.000 ord. Derfor er det kjempeviktig å få dette nye systemet i drift, seier brannmeister i Flora brannvesen, Bjarte Nesheim, til NRK.

Systemet blei utvikla av Bergen brannvesen over to år saman med teknologibedrifta Incendium i Danmark. I staden for ein app, som folk må laste ned, kom dei opp med ei lenkeløysing. Den skal fungere på alle moderne smarttelefonar.

Ifølgje brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen er systemet unikt.

– Det gjer at vi kan ta dei rette grepa allereie før vi er komne fram til brannstaden. Dette er spesielt viktig når vi har lang veg å køyre til brannstaden.