Det kan vere interessant for ein gammal lærar at det endeleg blir blåse nytt liv i eit gammalt tema: Song i skulen! Song er attende i norskfaget, men berre for dei aller minste. Dei nye læreplanane skal tre i kraft frå hausten 2020, og her er song nemnt som eit kompetansemål for norskfaget. Songen er så vidt ein kan skjøne, ikkje med i dei øvste klassane i skulen.