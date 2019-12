Høgre føreslo kutt i eigedomsskatteinntektene på 3,7 millionar

New Articles

Frå 01.01.2020 vil eigedomsskattelova få eit tillegg der skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdien multiplisert med 0,7. Endringa i lova vil føre til at inntektene på eigedomsskatt på bustader og fritidsbustader vil gå ned. For å oppretthalde inntekta frå eigedomsskatt på same nivå som i 2019 er det føreslått å auke den generelle eigedomsskattesatsen frå 2,7 promille til 3,4 promille i 2020.