I kveld gjestar ordførar i Stryn, Per Kjøllesdal, og ordførar i Hornindal, Stig Olav Lødemel, Radio Stryn for å dele ut julestjerner til innbyggjarar i dei to kommunane.

Programleiar Ove Aarskog ringjer saman med ordførarane opp mottakarane av julestjernene for ein liten prat.

Sendinga kan du høyre på FM-bandet eller på Fjordingen si nettside (fjordingen.no/radiostryn) frå klokka 19.00.