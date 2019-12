Høyr to gode Per-ar i Sport und Spaß

New Articles

I sesongavslutninga av Sport und Spaß var det to bautaer frå idretten i Stryn som vitja radiostudio. Per Sætre (82) og Per Ytre-Eide (77) har begge vore synlege skikkelsar i lokalsporten gjennom mange tiår.

Ytre-Eide er den som tok eiga idrettskarriere lengst, med spel for Lillestrøm på 60-talet. Sætre har på si side vore ein svært engasjert trenar, eldsjel og idrettsentusiast.

I tillegg kan du høyre tidlegare trenar på alpinlandslaget, utvikaren Ole Magnar "Ollis" Valaker, mimre om svunne tider. Og skiskyttartalenta Gunn Kristi Tvinnereim og Emil Hage Streitlien frå landslinja i skiskyting i Stryn som er med på telefon frå pre-camp til ungdoms-OL.