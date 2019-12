Omkamp om Vestland frå Anne Gine Hestetun (Ap)

New Articles

Utviding av Vestland fylke med Rogaland skal opp i Vestland fylkesting etter at gruppeleiar for Ap Anne Gine Hestetun har sendt interpellasjon. Eg meiner det siste vi treng no er å grave politikarane på Vestlandet ned i nye prosessar på dette. Får Ap og Hestetun gjennomslag i fylkestinget, og Rogaland seier ja, vil all energi dei neste fire gå med til nye forhandlingar og lange drøftingar om intern organisering. Det vil vere direkte skadeleg for landsdelen.