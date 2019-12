Mindre nøtter til jul

New Articles

Importen av julenøtter har gått ned med 71 prosent på 30 år, skriv NRK. Trendforskar trur det kan bli slutt på nøtteknekking.

I 1988 vart det importert 738.538 kilo hasselnøtter og 408.706 kilo valnøtter med skal til Noreg, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. 30 år etter har importen gått ned med 71 prosent.

Trendforskar Gunn-Helen Øye trur folk åt nøtter meir som eit mellommåltid tidlegare, fordi kjøt var dyrt, og dei skulle halde seg mette til julemiddagen. Noko av grunnen til at bruken har gått ned er òg at vi importerer valnøtter utan skal, og et det heile året.

– Ferdigknekte nøtter har flytta seg over til helseuniverset. Så nordmenn et nøtter, men vi et dei på alle andre dagar i året, seier Øye til NRK. Ho trur tradisjonen med å knekke vil vere borte innan ti år fordi folk ikkje lenger forstår kvifor vi har han.