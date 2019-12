Sikringsarbeid av Vikaelva til nytt fylke

New Articles

Hornindal kommune, Statens vegvesen og NVE har hatt møte med synfaring av sikringstiltaka som er gjort i og ved Vikaelva på Grodås. Tema på synfaringa var såkalla spunting, eller kva støttekontruksjonar som er tenkt utført i samband med elvesikring nedstraums for E39.

Av oppsummeringa frå møtet går det fram at Hornindal kommune etterspør ny kontaktperson hjå Statens vegvesen når kommunen no vert ein del av Møre og Romsdal fylke. Kontaktperson hjå vegvesenet har vore Jorunn Sekse.

- Det er viktig med kontinuitet på prosjektet frå vegvesenet si side då det er avgjerande at brua vert oppgradert for at flaumsikringstiltaket som er under bygging skal fungere optimalt, skriv NVE som no vil konkurranseutsette bygginga av dei nederste sikringstiltaka.

- SVV vil drøfte tiltaket med seksjon for bru og melde attende. Byggestart nedstraums E39 er sett til slutten av januar 2020 med ferdigstilling april 2020, heiter det i brevet.