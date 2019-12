Mange tullar med nye fylkes- og kommuneskilt

New Articles

Tidlegare denne veka blei det nye kommuneskiltet til Sunnfjord kommune mellom Vadheim og Sande i Sogn og Fjordane skrudd ned og hengt opp att opp ned.

Også eit skilt på Hemsedalsfjellet som synte det gamle fylkesnamnet Sogn og Fjordane blei stole for kort tid sidan.

– På ein måte er det jo å vise fingeren til dei som har bestemt dette, seier sosiolog Trond Blindheim ved Universitetet i Oslo til NRK.

Over heile landet har geografiske vegskilt blitt skrudd ned og stolne. Blant anna i Finnmark og på Sørlandet.

Statens vegvesen, som har ansvaret for skiltinga, har ikkje noko samla oversikt over kor mange skilt det gjeld. Men dei stadfestar overfor NRK at det dreier seg om fleire tilfelle dei siste månadane.