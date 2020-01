New Articles

To bussar bles inn i autovernet på Strynefjellet i morgontimane fredag og vart ståande faste. Den eine bussen vart førebels berga inn i Oppljostunnelen før dei begge vart berga ned frå fjellet.

Fjellovergangen er no stengd grunna sterk vind. Per no er det berre Filefjell som er ope mellom Aust- og Vestlandet.

Ny vurdering for RV 15 blir kl. 10.00

I følgje Fjordenes Tidende si nettavis fjt.no skjedde uhella om lag klokka 05.00 natt til fredag.

Det var mykje snø og kraftig vind då dei to nattbussane kom køyrande rv 15 over Strynefjellet. Den eine skulle til Måløy og den andre til Ulsteinvik.

Då dei kom til avkøyrsla til Geiranger bles det så kraftig at bussane sklei i autovernet og vart ståande faste.

Sjåfør på ein av dei to bussane til Vy, Torkild Husevåg, seier på telefon til Fjordenes Tidende klokka 06.15 at dei tek tryggleiken på alvor.

Husevåg opplyser at i bussen som skal til Måløy er det 30 passasjerar og at i den som skal til Ulsteinvik er det 24 passasjerar.

– Alle har det fint. Ingen er skadde. Inne i bussane er det heitt og godt og alle har det fint, sa Husevåg.

Stig Oldeide frå Måløy er ein av passasjerane i dei to bussane.

Han fortalde til Fjordenes Tidende at alle såg ut til å ha det fint.

– Sjåføren har informert oss og gjer alt han kan for at vi skal ha det bra. Det er ikkje meir dramatisk dette enn å vere på sjøen ein vinterdag, sa Oldeide som er ein erfaren fiskeskipper.