Vil opne ziplines i Via Ferrata i år

Via Ferrata, som opna den nye klatreløypa «Ragnarok» i mai, har hatt stabile besøkstal siste åra.

– Vi har årleg hatt jamt rundt 5.000 besøkande med guide og vi enda litt under i 2019. Årsaka er snøen som kom i juli som normalt er ein god månad for oss, seier dagleg leiar ved Loen Active, Erik Brendefur.

Eksakte besøkstal finst ikkje då mange går Via Ferrata på eigen hand utan guide eller leige av utstyr. Han trur likevel på besøksauke i Via Ferrataen i Loen i 2020 med nye tilbod. To nye ziplines på henhaldsvis 100 meter og 125 meter ved Gjølmunna, skulle etter planen ha vore opna i fjor, men det er no håp om å opne desse til våren.

– Om alt går i orden med godkjenning frå Statens jernbanetilsyn, skal vi opne to nye ziplines til våren, med håp om mai. Desse vil gi heftige og luftige opplevingar i fjellveggen, 150 meter over bakken, seier Brendefur.