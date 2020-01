New Articles

Neste månad blir det lokale mønstringar i Ung Kultur Møtes (UKM).

I Stryn kommune blir det UKM i Stryn kulturhus laurdag 8. februar. Her er påmeldingsfristen fredg 24. januar.

For Hornindal i nye Volda kommune blir det UKM i Ørsta kulturhus laurdag 28. februar. Her er hovudfristen for påmelding tysdag 18. februar, skriv UKM på nettsidene sine.