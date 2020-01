Sjåfør fekk 2.400 kroner i gebyr

New Articles

Statens vegvesen hadde kontroll av tungtransport ved Kjøs bru måndag kveld/natt til tysdag.

Seks bilførarar fekk advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida. Seks sjåførar fekk gebyr for ikkje å ha med vognkort under køyring. Ein sjåfør fekk gebyr for ikkje å ha med vognkort. Ein sjåfør fekk gebyr på 2.400 kroner for å mangle to kjettingar.

Ein sjåfør måtte korte inn vogntoget til lovleg lengde før han fekk køyre vidare. To sjåførar måtte sikre lasta betre før dei fekk forlate kontrollplassen.

Ein bileigar fekk bruksforbod fordi han mangla leigeavtale på bilen sin og må framskaffe dette før vidare bruk.

Ein bilførar måtte rydde i siktsona ( frontruta) før han fekk køyre vidare og to køyretøy hadde andre tekniske manglar og må framstillast for etterkontroll av desse.

Alle køyretøya vart kontrollert for dekk og kjetting, utan at det vart funne fleire feil eller manglar, går det fram av kontrollrapporten.