Stryn Rando utgår

Randoneearrangementet Stryn Rando 3000, som over fire år har hatt som formål å samle toppturentusiastar og konkurranseløparar frå heile verda i Stryn, blir ikkje arrangert i år. Det bekreftar rennsjef Erlend Folstad overfor Fjordingen.

- Dei to siste åra har vi slitt med å få stabla rennet på beina grunna dårleg vèr, lite snø og svikt i påmeldinga. Vi har difor bestemt at vi droppar Stryn Rando i år. Vi er veldig lei oss for det, seier Folstad.

Om Stryn Rando 3000 blir lagt ned for godt, vitast ikkje.

- Nei, vi skal ha ei samling i botnen om Stryn Rando si eventuelle framtid, men det er for tidleg å seie noko om enno, seier Folstad.

Løpet, som har vore arrangert sidan 2016, vart i fjor avlyst i siste liten grunna dårleg ver og høg snøskredfare.

Løypa for det spenstige hovudrennet gjekk over totalt 3000 høgdemeter frå skisenteret i Stryn og over fjelltoppane Gryta, Kyrkjenibba, Botnskrednibba, Natakupa, Hestefjellet, Karifjellet og Gullkoppen.

«Classic-rennet» gjekk over Småeggene, Natakupa, Hestefjellet og Karifjellet.

I 2017 hadde rennet over 130 deltakarar med til dømes spanske Kilian Jornet på deltakarlista. Han vann forøvrig herreklassa det året.