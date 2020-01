- Det kjennest litt som eit ran

New Articles

- Det var ein typisk Førde-Viking kamp som vart veldig jamn. Eg følte TIF Viking hadde små overtak i dei fleste setta. Heldigvis greidde vi å snu tre av dei i vår favør. Det femte settet kjennest litt som eit ran, sidan dei hadde to matchballar der dei kunne avgjort kampen. Men sidan dei har gjort det same mot oss i tidlegare kampar, så vert det berre dess betre for oss å stikke av med denne sigeren, seier 23-åringen frå Innvik.