Oskar og Elias vart norgesmeister

Oskar Raftevold frå Innvik og Elias Lødemel frå Grodås og Volda kunne laurdag kveld sleppe jubelen laus etter at Førde volleyballklubb kapra NM-gullet mot Viking.

Det vart ein tøff batalje som varte i over tre timar og det måtte fem sett til for å avgjere kampen mellom dei to NM-finalistane. Etter tre sett såg det noko mørkt ut for sunnfjordlaget, då leia Viking 2-1. Men etter heilomvending i det fjerde settet, og 17-15 i det siste, så var det til slutt Førde som kunne sleppe jubelen laus i Ekeberghallen, der finalen vart spela.