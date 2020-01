Lødøen semifinalist i sprintøvinga

New Articles

Sprint-øvinga gjekk over 1.600 meter og hadde ei innlagt klatring på 61 høgdemeter. Konkurransen var lagt opp etter same lest som i langrenn, med prolog, kvartfinale, semifinale og finale.

Etter den innleiande prologen hadde Lødøen 8. beste tid av dei 24 deltakarane. I kvartfinalen plasserte han seg som nummer tre i sitt heat og var direkte kvalifisert til semifinale. Her var det derimot slutt for Lødøen etter sjetteplass og sist i sitt heat. Dette trass i at han gjorde semifinalen unna kring åtte sekund raskare enn i prologen

Med dette resultatet vart 17-åringen blant dei 12 beste.