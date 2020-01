Vil gi mindre makt og utbytte til kommunene

New Articles

Sunnmørsposten: Styret i Tussa Kraft AS har signalisert at dei ønskjer å drøfte endring av aksjonæravtalen med eigarane sine. Dei ønskjer no både å endre utbyttepolitikken og kutte talet på styremedlem, framgår det av sakspapira til Volda formannskap. Det skriv Sunnmørsposten.

Bakgrunnen for at selskapet vil gi mindre utbytte til eigarane sine er at dei må styrke eigenkapitalen for å gjennomføre investeringar i infrastruktur for å betre lånevilkår.

Selskapet ber difor aksjonærane redusere utbyttet frå 60 prosent til 30 prosent av resultatet etter skatt.

Ørsta kommune er med 34,8 prosent eigardel den kommunen som vil merke utbyttekuttet mest. Herøy eig 16,9 prosent. Volda kommune eig 16 prosent. For 2018 fekk Volda vel 6,3 millionar kroner i utbytte, ifølgje sakspapira.

– Dersom utbyttet blir redusert, må Volda kommune kompensere inntektstapet med tilsvarande reduksjon i utgiftene til tenestene til innbyggjarane, skriv kommunedirektør Rune Sjurgard i sakspapira.

Selskapet ønskjer også å redusere talet på styremedlem frå 11 til åtte. I dag har eigarane til saman sju representantar i styret: Ørsta kommune har to medlemer, medan Herøy og Volda har ein kvar. Vidare er Vanylven og Sande representert med ein medlem, og det same er Hareid og Ulstein. Utanom kommunane har KLP ein representant i styret.

Saka er lagt fra utan tilråding frå kommunedirektøren ( Tidlegare titulert som rådmann) men han understrekar at eigarane no må gå saman og drøfte ein felles eigarskapspolitikk. Han vurderer dei økonomiske konsekvensane av forslaget som store sett i lys av at kommunen skal investere stort dei næraste åra og kutte utgifter. Politikarane må difor drøfte kva nivå på utbytte kommunen kan akseptere.

Kommunedirektøren stiller spørsmål om det er eit aktuelt scenario å selje seg ut og plassere kapitalen på andre måtar, eller å betale ned gjeld. Verdien av aksjane for Volda kommune sin del er usikker, men blir stipulert til rundt 250 til 300 millionar kroner.

Voldaordførar Sølvi Dimmen seier til Sunnmørsposten at kommunane har sett opp eit møte med Tussa Kraft i starten av februar.

– Det er viktig å seie at eigarane, der kommunane er ein viktig del, har sitt å seie for kva retning selskapet skal ta, seier Dimmen til avisa.

