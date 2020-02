Frivillig avtale eller tvangsinnløysing?

New Articles

I samband med utbetringar og bygging av gangveg ved terminalområdet i Olden, skal Stryn kommune overføre hamnemyndigheit for heile hamneområdet til Nordfjord Havn IKS. Men for å kunne gje slik råderett må kommunen sikre seg eigedomsretten og løyse inn alle bruksrettar innanfor sjø- og landområdet som er regulert til offentleg hamn.

- Kommunen treng å erverve full eigedomsrett utan råderettsavgrensingar for dei areala som er regulerte til offentlege hamneformål i planen, står det i brev som er sendt grunneigarane. Kring tjue i talet.

I samband med dette skal kommunen no gjennomføre forhandlingsmøte. Det blir lagt opp til felles møte for ein del av grunneigarane, medan det for andre blir halde separate møter. Grunneigarane blir oppmoda om å stille med advokat. I følgje kommunen er det to måtar å løyse grunnervervet på; ein avtale der partane blir samde om ein pris, eller gjennom ekspropriasjon (sjå eigen faktaboks om sentrale omgrep ved grunnerverv).

Sentrale omgrep ved grunnerverv Ekspropriasjon Ekspropriasjon er når du ufrivillig må gi frå deg heile eller noko av eigedomen. Dette kan skje dersom ein ikkje lukkast i å forhandle fram ein avtale. Då skal erstatninga fastsetjast ved skjønn. Skjønn Når ein ikkje blir einige om erstatninga, blir ho fastsett ved skjønn. Eit skjønn er ei domstolsbehandling der erstatninga blir fastsett i retten. I skjønn består retten av ein dommar og to eller fire skjønnsmenn (lekfolk). Desse må synfare eigedomen og vurdere verdien ut frå gjeldande erstatningsreglar. Dersom skjønnet byggjer på eit ekspropriasjonsvedtak, blir det kalla ekspropriasjonsskjønn. Dersom det er inngått avtale om at erstatninga skal fastsettast ved skjønn, blir det kalla avtaleskjønn. Førehandstiltreding Når det er gjort vedtak om ekspropriasjon og sendt krav om skjønn, kan kommunen søkje fylkesmannen om å få starte anleggsarbeidet før erstatninga er fastsett. I slike tilfelle kan ein krevje at kommunen betaler ein del av erstatninga som eit foreløpig oppgjer før arbeidet blir sett i gang. Kjelde: Statens vegvesen





- Grunneigar har krav på erstatning for det økonomiske tapet inngrepet på eigedomen måtte medføre. Erstatninga skal vere i samsvar med reglane om ekspropriasjonserstatning, og skal utbetalast uavhengig av om ervervet skjer ved minnelegheit eller ved ekspropriasjon, skriv kommunalsjef Jan Flore i innkallinga til forhandlingsmøtet.

- Dersom partane ikkje kjem fram til avtale må kommunen fremje ekspropriasjonssak for tingretten og be fylkesmannen om løyve til førehandstiltreding av arealet.