Simen Lillevik klar for Strømmen

Simen Lillevik har skrive to-årskontrakt med OBOS-ligalaget Strømmen. Det fortel innvikaren til Fjordingen fredag.

- Eg har trent med Strømmen i det siste og har no signert ei avtale her.



Fleire klubbar skal ha vore i kontakt med Lillevik etter at kontrakten med eliteserielaget Stabæk gjekk ut i haust.



- Det var nokre klubbar, men Strømmen hadde eit stort ønske om å signere meg, og eg følte meg veldig ønska og velkomen her. Så egføler at det her er ein god match, seier Lillevik.