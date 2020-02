New Articles

21 bilar vart kontrollert under storbilkontrollen ved Kjøs søndag ettermiddag/ kveld.

- Ein førarar vart anmeldt for brot på køyre og kviletids regelverket, to førarar fekk advarsel for brot på same regelverk. Ein førar vart anmeldt for å ha køyrt med for langt vogntog. Ein førar kunne ikkje dokumentere råderett over køyretøyet og vart ståande til forholdet var avklart. Det vart i tillegg utferdiga eit gebyr på dekk, melder Statens vegvesen.