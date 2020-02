New Articles

To frå Nordfjordteam og Stryn vgs gjekk seg heilt til pallplass i M18- klassa under norgescupen på Dombås laurdag.

Oscar Guddal Breivik tok sølv under sprinten for Markane IL medan Henrik Hegg tok bronse for Stryn vgs og Vik IL.

I tillegg til dei to på pallen er det yttarligare to frå Nordfjord Team blant topp 12 i løpet med 58 deltakarar.

På 9. plass finn vi Emil Hage Streitlien frå Folldal IL og Stryn vgs og på 12 plass står Bendik Vereide frå Stårheim IL og Stryn vgs.