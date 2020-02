New Articles

Laurdag hadde Grotli Skiheiser i Skjåk sesongopning. Mykje folk, knallfint vêr og silkeføre prega sesongopninga i skitrekket ved høgfjellshotellet laurdag. Dagen kunne knapt vore betre, skriv Fjuken

Medan fleire skisenter har slitt med snømangel i år, kan Grotli skiheiser tvert i mot melde om to meter med snø. Stein Are Bergheim seier til avisa at det så langt er den mest snørike vinteren på ti år, og har difor stor tru på skiføre til langt utover våren.