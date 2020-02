Kuttar rundtur Hovden – Oslo

New Articles

Kuttet handlar om flyet som går frå Gardermoen kl. 08.00 til Hovden, inkludert returen til Oslo 09.25 vert lagt ned alle vekedagar.

Årsaka til at Widerøe tek dette grepet, er dårlegare lønsemd for selskapet.

Sterkt bekymra for avgiftsnivået Widerøe får ikkje berekraftig drift sjølv med fulle fly. Kortbanenettet i Norge er under sterkt avgiftspress.

– Lønsemda for drift av kommersielle kortbaneruter er under hardt press. Auka avgifter over fleire år, ei kraftig svekking av den norske krona, og den generelle marknadsutviklinga i Norge, har medført store utfordringar for lønsemda på dei minste flya som flyg dei kortaste strekningane i Norge, heiter det frå Widerøe i ei pressemelding.

Det er ikkje berre mellom Hovden og Gardermoen det vert kutta. I alt vert 4.000 avgangar fjerna, noko som utgjer 15 prosent av den kommersielle produksjonen til Widerøe på kortbanenettet.

Sambandet Bergen – Hovden vert ikkje råka, då denne ruta er ein del av det offentlege tilbodssystemet.