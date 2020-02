Tapte stafettgullet på standplass

New Articles

Den rungande jubelen uteblei då fleire hundre var samla i Treskifestival-teltet for å følgje herrestafetten i VM i skiskyting laurdag ettermiddag. For med strafferunde for Vetle Sjåstad Christiansen allereie på den første etappen vart Norge tidleg bakpå i kampen om den gjevaste medaljen.

Sjølv om det vart med den eine strafferunden for det norske laget, måtte alle ty til ekstraskot. Totalt tolv i talet.

Johannes Dale gjekk den andre etappen for Norge. Tarjei Bø gjekk ein bra tredjeetappe og bidrog til å gå Norge inn i kampen om bronsemedaljen.

I festivalteltet var jubelen kanskje høgast då tyskarane bomma fire gongar på den siste skytinga og såleis slapp Norge og Johannes Thingnes Bø inn i sølvkampen. Og den sjansen let han ikkje gå ifrå seg. Etter få minutt ut på den siste runden hadde han teke att tyskaren og litt før stadion fekk han ei luke og slapp såleis spurtoppgjer om sølvet.

- Etter forholda trudde eg på tredjeplass då eg gjekk ut på etappen. Vi var avhengige av strafferunde og den sjansen kom. Sølv i dag, vi fortente ikkje noko meir. Vi var under pari og sjølv om eg gjekk ein bra etappe brukte eg sjølv tre ekstraskot. Når alle ikkje leverte på topp trur eg vi skal vere nøgde med sølvet, sa ankermann Johannes Thingnes Bø til NRK.