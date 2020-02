Blir bedne om nøktern bruk av verneutstyr

New Articles

Koronaviruset (Covid-19) har sett beredskap på dagsorden. Ved Førde sentralsjukehus er dei førebudd på at smitten kan kome til vår del av landet, men det er utfordringar knytt til forsyning av verneutstyr som i stor grad kjem frå kinesiske produsentar. Virusutbrotet har skapt eit større behov for verneutstyr i Kina, samstundes som evna til å produsere er redusert av same årsak.