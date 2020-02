- Vi har stort fokus på koronavirus

New Articles

Koronaviruset (Covid-19) har satt beredskap på dagsorden globalt, men også lokalt. Ved Førde sentralsjukehus er det øvingar kvar veke knytt til handtering av pasientar med mistanke om koronasmitte.

Ei av utfordringane nasjonalt er å skaffe nok verneutstyr, og det er fleire grunnar til det. Beredskapsjef i Helse Førde, Terje Olav Øen, fortel at dei største produsentane av slikt utstyr er i Kina der smitten oppstod.

Virusutbrotet har såleis skapt eit større eige behov for verneutstyr i Kina, samstundes som evna til å produsere er redusert av same årsak.

- Dette har skapt utfordringar med forsyningane og det jobbast nasjonalt med å finne nye leverandørar av verneutstyr. Vi får no kun kjøpe inn 20 % meir verneutstyr enn ved normalt månadsforbruk. Dette er utstyr vi treng uansett, uavhengig av koronasmitte, opplyser Øen.

Utstyret det gjeld er andedrettsmasker, smittefrakkar og eingongshanskar.

- Vil du seie sjansane for å få koronaviruset til Norge og Nordfjord er store?

- Det er folkehelseinstituttet som skal uttale seg om dette, men ein bør vel ikkje bli overraska om det skjer, seier Øen.

- Kor godt rusta er de ved Førde sentralsjukehus om smitten dukker opp her i Nordfjord?

- Dette har vi hatt fokus på i fleire veker. Ut frå kunnskapen vi sit med i dag om dette viruset, så vil eg seie vi er godt rusta.

Kvar veke har vi øvingar på sentralsjukehuset om kva vi gjer eom ein pasient med koronavirus kjem inn dørene. Vi har stort fokus på dette og personell på sjukehusa og ambulansane skal vere trygge på rutinane, seier Øen.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for spreiing av Koronaviruset i Norge som moderat, men bed helsetenesten førebu seg på ein alvorleg epidemi.

- Det ser ut til at færre enn 1 prosent av dei smitta dør av sjukdomen (ved influensaepidemier er andelen 0,1 %). Eldre og personar med underliggande sjukdom er meir utsatt for alvorleg forløp, medan born er mindre utsatt for alvorlig sjukdom, skriv Folkehelseinstituttet.