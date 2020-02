- Spente, men trur verknaden vil bli kortvarig

New Articles

Reiselivsnæringa i Norge er bekymra for konsekvensane av utbrotet av det nye koronaviruset og ber regjeringa om å lage ein kriseplan for næringa.

Mange av aktørar i norsk reiseliv har små marginar og er avhengige av gode sommarmånader. Dersom utbrotet av koronaviruset skulle treffe Noreg i høgsesongen vil det få fatale konsekvensar for reiselivsnæringa, meiner Virke Reiseliv.

Konsekvensane kan bli særleg store dersom museum og konsertscener og liknande blir stengde, påpeikar bransjeorganisasjonen. Dette vil òg gjelde hotell og reisearrangørar.

«Så vidt vi er kjent med er det ikke mulig for virksomhetene å forsikre seg mot en situasjon der de må stenge som følge av viruset. Om reiselivsnæringen skulle bli satt ut av spill i sommermånedene risikerer vi en situasjon der mange vil kunne gå konkurs», heiter det i eit brev som er stilt til næringsminister Iselin Nybø (V).

Flyselskapa stuper

Flyselskapa og eksportørar av laks til Asia er allereie ramma av virusutbrotet. SAS opplyste i onsdag at flyselskapet reknar med å tape rundt 200 millionar svenske kroner i vinter på flygingar som er kansellerte.

Virusfrykta har treft børsane i heile verda, og på Oslo Børs enda hovudindeksen ned 4,88 prosent torsdag. Blant dei som det gjekk hardast utover, var flyselskapet Norwegian. Aksjen gjekk ned 21,6 prosent. SAS gjekk ned 12,4 prosent.

Hotellnæringa i Noreg merkar òg effekten av virusutbrotet. Hotella i Nordic Choice-kjeda har fått fleire tusen avbestillingar på grunn av det nye koronaviruset, skriv Dagens Næringsliv.

Utanfor hovudstaden er det så langt ikkje merkbart, ifølgje DN.

– Det er klart at vi er svært spente på om panikken brer seg, for då vil òg vi få merke det. Men eg trur i så fall verknaden blir kortvarig, seier Richard Grov på Hotel Alexandra i Loen.

Ber regjeringa handle

Virke har derfor bedt om eit møte for å drøfte desse problemstillingane.

– Vi forventar at regjeringa ikkje vil sitje passive, men vil finne løysingar saman med bransjen som gjer at verksemder kan klare seg gjennom ulike scenario, om koronaviruset blir spreidd ytterlegare i Noreg, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Koronaviruset kan påføre turistsektoren globalt eit tap tilsvarande opptil 200 milliardar kroner, anslår den internasjonal turistorganisasjonen World Travel and Tourism Council (WTTC), skriv avisa El Mundo.

Norge kan ikkje sitje på gjerdet og vente på at krisa kjem, meiner Virke Reiseliv.

– Vi ønsker at regjeringa skal byrje å jobbe med ein kriseplan allereie no. Sjølv om vi håper på det beste, er vi avhengige av å planlegge for det verste i ein situasjon som dette, seier Bergmål.

(©NPK)