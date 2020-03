Nede frå fjellet

New Articles

- Då er Røde Kors nede på bilveg saman med reisefølget. Alle er uskadd og i god behold, melder politiet like etter 00.30 natt til søndag.

Har funne reisefølget - grev seg ned Røde kors grev seg ned saman med dei tre for å vente på betre vèr

Ein an trygt anta at reisefølget på tre har hatt lange og krevjande timar i høgfjellet. Etter dei nådde toppen av det populære turfjellet vart dei overraska av aukande vind og tjukk tåke.

Politiet meldte allereie klokka 16.19 laurdag at dei i samarbeid med HRS ville sende redningsmannskap til reisefølget som satt verfast på toppen av det 1482 meter høge fjellet.

To vaksne og eit barn sit verfaste på Eidskyrkja Fem meter sikt og full storm på toppen av fjellet, melder Røde Kors

Volda Røde Kors Hjelpekorps kunne melde om full storm og fem meter sikt då dei nådde toppen av Eidskyrkja. Hjelpekorpset fann dei tre like før klokka 21,30 laurdag kveld og bestemte seg for å grave seg ned for å søke ly mot uvêret.

Tre timar seinare var altså dei tre og redningslaget nede på bilvegen i god behald.