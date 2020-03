Raske ski og ny siger for Johannes

New Articles

Som så mange gongar før, gjekk Johannes Thingnes Bø først i mål, denne gong under 15 kilometers fellesstart under verdscupen i Nove Mesto. For tomme tribunar gjekk han i mål over 15 sekund føre franske Emilien Jacquelin på 2-plass og tyske Arnd Peiffer på 3-plass.

Norske Erlend Bjøntegaard sikra seg 5-plassen føre lagkamerat Johannes Dale på sjette. Vetle Sjaastad Christiansen vart nummer sju, medan Tarjei Bø enda på 10-plass.

Johannes vann med tre bomskot, medan franskmannen på 2-plass skaut feilfritt. Det betyr at det gjekk veldig raskt i sporet og stryningen gjekk i frå feltet alt før første skyting. Johannes sjølv poengterte at det gjekk raskt i sporet då han snakka med lokale medier etter løpet.

- Eg merka raskt at eg fekk ei luke på dei andre, så vi hadde veldig gode ski i dag. Eg er veldig nøgd med både eigen innsats og dei andre nordmennene sin innsats, sa han.