NVE-direktør

Ber Norge auke innsatsen mot ras og flaum

Trass i at det dei to siste åra er brukt over 650 millionar kroner på ras- og flaumsikring, trengst det endå større innsats til slik førebygging i åra som kjem, meiner vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.