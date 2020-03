Testa negativt for korona i Volda

New Articles

To personar i Volda har blitt testa for koronavirus grunna luftvegssymptom etter reise. Dei to har no testa negativt. (ikkje påvist smitte)

- Sjølv om prøveresultatet var negativt må dei halde heimekarante i 14 dagar etter heimkomst, skriv Volda kommue på sine nettsider kl. 10 tysdag.

Kommuneoverlegen informerer om at det er testa to nye personar som har vore på reise og har fått luftvegssymptom. Prøvene vart tatt måndag og prøvesvar vil truleg kome i løpet av eit par dagar.

Volda kommune har oppretta ny informasjonstelefon om koronaviruset med telefonnummer: 970 11 773

Kommunen oppmoder om at generelle spørsmål om koronaviruset rettast til den nasjonale informasjonstelefonen på nummer: 81555015

Om du ringer grunna luftvegsinfeksjon og har reist i risikoområder eller hatt kontakt med nokon som har fått påvist koronavirus, skal du ringe legevakt på tlf: 116117 eller til Volda legesenter på tlf: 70058900.