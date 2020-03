Er budde på koronasmitte

New Articles

Møre-Nytt: Volda sjukehus har framleis grøn beredskap, då ingen er innlagde med korona-sjukdom.

Dette vil endre seg den dagen nokon eventuelt vert lagt inn.

– Då vil vi heve beredskapsnivået, avdelingar vert stengde av, og gjort om til smittevernavdelingar, seier konstituert klinikksjef Knut Nautvik.

Han poengterer at sjukehuset er årvakne på situasjonen.

– Vi følgjer planverket vårt for slike situasjonar, og vi følgjer Helse Møre og Romsdal sin internkommunikasjon. Vi vert jamleg oppdaterte, slik at dei tilsette skal vere godt førebudde, seier Nautvik.

Allereie er alle samlingar med større personalgrupper avlyste, og alle møte på tvers av sjukehusa skjer via dataskjermen.

– Då vi framleis er smittefrie, går alle interne møte som planlagt. Vi har gått igjennom alle beredskapsprosedyrar for smittsame sjukdommar, og kan slå fast at dei framleis er gjeldande, seier han

Operasjonar kan verte utsette

Av det interne planverket går det fram at ved situasjonar som behandling av smittsame sjukdommar, kan planlagde operasjonar ved sjukehusa verte utsette.

– Får vi gul eller raud beredskap, stoppar all planlagt aktivitet, og beredskapen vil gjelde dei som er smitta og behandlinga av desse, seier Nautvik.

Men inntil det eventuelt skjer, vert det arbeidd som normalt på Volda sjukehus, og avtalte inngrep med pasientar går etter planen.

– Det vil seie at dei som har fått time til behandling, skal møte som planlagt. Dette vil endre seg viss smitten eskalerer til vårt område. Då må pasientar vere budde på at inngrep og operasjonar kan verte utsette. I så fall vil det verte ei utsetjing til hausten. Dersom vi får innlagt pasientar med smitte, må vi rekne med at det krev behandlingstid på åtte til tolv veker, og då er vi allereie komne til sommaren, seier Nautvik.

Helse Møre og Romsdal legg dessutan opp til jamlege møte med kommunane, der helseføretaket sin fagdirektør og smittevernlege vil orientere.

– Slik at vi har ein felles raud tråd i korleis vi skal angripe ei eskalering av smitte, seier Nautvik.

Nautvik undrar seg over at det kan sjå ut som om sjukehus kring om i landet har ulik angrepsvinkel på korleis ein møter eventuell korona-smitte.

– Men slik er det heldigvis ikkje i vårt helseføretak, seier Nautvik.

Denne saka vart først publisert i Møre-Nytt